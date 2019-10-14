體操世錦賽》唐嘉鴻單槓失手 台灣體操豐收留憾

唐嘉鴻單槓決賽出現脫桿失誤，以第8名作收。（資料照，法新社）

台灣男子體操隊取得滿額奧運門票，並奪得第6，創下隊史紀錄。（資料照，取自體操協會粉絲頁）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣體操好手唐嘉鴻昨在2019斯圖加特體操世錦賽單槓決賽登場，無奈過程中發生失誤，沒能將成套動作一氣呵成做完，最終僅拿下12.766分，以第8名作收。

資格賽排頭 決賽落第8

唐嘉鴻去年在世錦賽首闖決賽，獲得第5名，今年他在資格賽以難度起評分6.200分、執行分8.733分、總分14.933分名列第1，表現令人驚艷，連兩屆躋身決賽。

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昨晚的單槓決賽，唐嘉鴻排在第2位登場，雖然成功演出絕技貓跳，可惜意外出現失誤，一隻手脫槓影響，沒能一口氣演出整套動作，最終以難度分5.800分、執行分6.966分，加總12.766分，獲得第8名。里約奧運銅牌、巴西馬利安諾以14.900分奪金，銀牌則為去年第4的克羅埃西亞選手薩比克，俄羅斯達拉洛揚獲第3。

奪奧運門票 寫多項紀錄

唐嘉鴻去年雅加達亞運摘下單槓金牌、地板銀牌，逐漸在國際賽場嶄露頭角，今年年初，雖遭遇左腳足底肌腱撕裂傷勢，但傷勢穩定後，6月亞錦賽奪下單槓銀牌，7月拿坡里世大運更奪下我國首面單槓金牌。唐嘉鴻雖未能如願摘下生涯首面世錦賽獎牌，不過他助台灣隊拿下成隊第6名，並取得奧運門票，已締造新猷。

台灣體操隊在這次世錦賽收穫豐富，先是女將丁華恬在女子全能拿下第88名，經由遞補，取得明年東京奧運門票。男子成隊首次闖進決賽，奪下4張奧運門票，拿下第6名，寫隊史最佳。另外「鞍馬王子」李智凱也在鞍馬項目摘下銀牌，成為我國首位連兩屆在世錦賽奪牌的好手。

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