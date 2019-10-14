體操世錦賽》25獎牌含19金 拜爾絲史上最狂

拜爾絲是平衡木項目中唯一破15分的選手。（法新社）

美國拜爾絲本屆世錦賽一口氣奪下5金，以25面獎牌、19金寫下空前紀錄。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕美國體操女將「黑珍珠」拜爾絲，昨在斯圖加特體操世錦賽女子平衡木及地板決賽登場，一口氣進帳2面金牌，本屆世錦賽橫掃5金；生涯累積世錦賽獎牌數達25面，成功改寫白俄羅斯男子選手謝爾博23面的紀錄，成為史上第1。

本屆開「5金行」

拜爾絲在平衡木資格賽拿下14.833分領先群雌，決賽她完美演繹，以難度分6.400分、執行分8.666分，加總15.066分摘金，也是昨晚該項目唯一總分超過15分的選手。

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地板方面，拜爾絲在資格賽取得14.800分，以第1名晉級決賽，昨決賽雖發生出界的小瑕疵，不過她的難度起評分6.700分遠高於對手，執行分也拿下8.533分，加總15.133分，再收下1金。

22歲的拜爾絲從2013年世錦賽斬獲2金，之後2014、2015和2018年都狂掃4金，今年她一口氣在團體、全能、跳馬、平衡木以及地板摘下5金，生涯共累積19面世錦賽金牌，稱霸體操界；此外，拜爾絲生涯25面世錦賽獎牌，打破白俄羅斯男子選手謝爾博的紀錄，樹立全新的「拜爾絲障礙」。

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