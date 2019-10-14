15歲高芙WTA封后 15年來最年輕

15歲高芙成為女子職網15年來最年輕的冠軍。（法新社）

梅德維夫奪得本季第4冠。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕15歲高芙天助自助，奧地利林茲女網賽以6：3、1：6、6：2力退同樣青春無敵的拉脫維亞悍妞歐絲塔潘珂，美國天才少女首闖WTA決賽就攻頂，也是15年來最年輕的冠軍菜鳥。

今夏溫布頓大滿貫殺入16強的高芙，這站以「幸運輸家」補進會內，又一路過關斬將挺進壓軸，並與前世界第5的歐絲塔潘珂上演「互破大戰」。雙方各下一城，決勝盤高芙重整旗鼓，接連雙破5：0聽牌，雖遇亂流連掉2局，關鍵時刻初生之犢回穩保發，扳倒了20歲就打下2017年法網大滿貫冠軍的歐絲塔潘珂。目前女單排行110的高芙，有望一舉飆升30名，躋身前80席。

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上海名人賽 梅德維夫首封王

上海名人男網賽落幕，俄國第3種子梅德維夫穩紮穩打，6：4、6：1 解決德國第5種子小茲維列夫，中止對戰4連敗，梅德維夫也打破三巨頭壟斷首度封王，笑擁本季第4冠、生涯第7座單打金盃。

23歲梅德維夫強勢崛起，尤其溫網結束連6站都闖決賽，近況如日中天，他也繼索菲亞、辛辛那提、聖彼得堡後，如願再添金盃，不讓退役同胞達維登科專美於前。上一位晉級上海名人賽決戰的俄國前輩，正是2009年掄元的達維登科，之後連9年冠軍都被喬科維奇、費德爾和穆雷這三巨頭包辦。

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