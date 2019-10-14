體壇3星跑起來 做公益撐女力

郭婞淳（左起）、文姿云、陳傑參與三星公益路跑活動。（三星提供）

〔記者廖聿偉／台北報導〕2019年第15屆三星公益路跑昨於台北市政府前廣場熱鬧開跑，本屆共吸引2萬名跑者支持，報名費逾472萬元，創下史上新高，主辦單位也將全數金額捐贈予家扶基金會，與民眾攜手運動、做公益。

台灣體壇明星郭婞淳、文姿云和陳傑皆出席力挺，並舉辦「女力星世代」講座，與家扶學童分享如何突破性別框架，展現「女力」的新價值。甫於於世錦賽摘下2金、1銀的郭婞淳表示，女性不應畫地自限，只要肯做、想做，就絕不會輸給男性。個性溫和的郭婞淳也透露，以前訓練時還會想與男性拚場，證明自己的實力。

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世界排名高居第2的空手道「小清新」文姿云，起步時也遇到阻礙，「阿嬤認為女孩子不適合當運動員，應該培養專業，找一份穩定的工作。」最後因堅持不懈與不斷努力而感動家人，才有機會成為頂尖運動員。

「跨欄王子」陳傑雖是座談會中唯一的男性，亦對於現代女性的精神感到敬佩。他特別提及今年世界田徑錦標賽，有3名「超級媽媽」奪下金牌，有感而發，「女性很偉大，若我因生育而中斷1年訓練，可能無法回到最佳的體能狀態，更別說在最高殿堂奪下獎牌。」

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