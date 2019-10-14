國聯冠軍戰》薛哲按到複製鍵 國民同劇本連勝

薛哲扛第2戰先發，7局飆11K僅被敲1安，壓制紅雀打線。（今日美國）

〔記者羅志朋／綜合報導〕繼前役桑契斯繳7.2局無失分好投，昨輪到國民王牌薛哲上演個人秀，先發7局無失分拿下勝投，率隊以3：1力退紅雀，在國聯冠軍戰取得2勝0敗優勢。

先發7局 僅挨1安無失分

國聯冠軍戰首役桑契斯先發投到7.2局，才被敲出首安後退場，薛哲昨「複製、貼上」桑契斯好投內容，前6局未被敲安，第7局才遭高德史密特擊出安打，隨後解危退場，總計投7局只被敲1安，狂飆11K無失分拿下勝投。

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大聯盟史上僅出現兩次，同隊投手連兩場先發前5局未被敲安，除了今年國聯冠軍戰國民桑契斯和薛哲，第一次則是在2013年美聯冠軍戰前兩戰，恰巧也是桑契斯和薛哲的傑作，當時兩人效力老虎。

薛哲說，「我們真的很想贏球，大家全力以赴，桑契斯能變換速度且控球精準，看他投球令人賞心悅目，很開心能和他成為隊友。」

國民3局上靠泰勒轟陽春砲，8局上伊頓擊出2分打點二壘安打，下個半局紅雀追回1分，但為時已晚，國民今年季後賽已拿下客場4連勝。

國民明天第3戰預計推出史崔斯柏格先發，對決紅雀23歲佛雷爾提，國民教頭馬丁尼茲盼「天才小史」能複製桑契斯、薛哲的好表現。

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