亞錦賽》對付最強假想敵 我「投」牌不藏了

鄧愷威。（記者龔乃玠攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕過往亞錦賽台灣隊主要敵人不外乎日韓，然而這次南韓隊僅派出大學和U18國家隊成員，以培養未來球星為目標，讓台灣隊預定將最好投手都拿來對付日本，全力搶下對衛冕軍的勝利。

總教練李盈南不怕日本提前知道，直言會用巨人1A的鄧愷威和入選12強的吳昇峰「雙先發」，「他們是球隊最有安全感的投手，想要先搶下勝利。」

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鄧愷威、吳昇峰雙先發

吳昇峰日前在全運會5天4度登板，教練怕他太過疲勞，但吳昇峰認為狀況都在掌握之中，且在預賽也大概知道會投哪幾場，「應該不太可能會丟香港和斯里蘭卡。」

吳昇峰。（記者龔乃玠攝）

對於預定抗日的先發投手鄧愷威，吳昇峰讚不絕口，認為球速、控球和變化球都很有水準，只是因為在小聯盟層級低，曝光率還不高，直言他若能打12強，一定會對投手群有很大幫助。

台灣隊在2015年亞錦賽中止對日5連敗，2017年又吞2連敗，如今不只推出2大強投要止敗，加上日本隊受到強颱影響，飛來台灣的路途上可能消耗不少元氣。

一名日本隊球員就在社群網站分享，昨在東京結束訓練後，先在羽田機場搭乘晚間8點半航班飛關西空港，今天再搭早上10點半的班機飛香港，再轉機至台中，抵達時已晚間9點，讓該名球員直呼，「這移動實在太辛苦！」

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