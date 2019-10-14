豪氣滿貫砲 兄弟首局定江山

張志豪昨首局轟出滿貫砲，先發投手廖乙忠（左）開心和他擁抱。 （記者林正堃攝）

兄弟開局9安、得10分

桃猿陳俊秀（中）轟出3分全壘打，但仍難追回巨大分差。 （記者林正堃攝）

張志豪轟出生涯總冠軍賽首支滿貫砲。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／桃園報導〕台灣大賽第2戰，1局上才剛打完，中信兄弟凶猛打線就幾乎為比賽定調。首局包含張志豪滿貫砲在內，中信兄弟猛攻14人次、得10分，在桃園主場快意取勝，最終13：6贏球，將系列賽戰成平手，今天雙方休兵，明天移師洲際球場續戰。

從開路先鋒吳東融擊出高飛球造成猿隊外野手藍寅倫守備瑕疵、形成安打開始，中信兄弟首局攻勢如水銀瀉地，也打下一堆台灣大賽紀錄。首局兄弟9支安打，是聯盟首局最多安打紀錄，單隊單場3支三壘安打也是聯盟紀錄，王勝偉、林書逸連2打席三壘安打史上首次。彭政閔首局獲保送並回壘得分，生涯40得分超越張泰山成為台灣大賽得分王。

陳俊秀回敬3分砲難救

猿隊首局就陷入苦戰，雖有陳俊秀6局下擊出3分砲，但仍難弭平巨大分差。猿隊先發洋投尼克斯成為紀錄苦主，只拿到1個出局數，用了40球仍未脫困，單局用球數破聯盟紀錄，單場失8分也是隊史台灣大賽最多紀錄。

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台灣大賽扳平桃猿

中信兄弟共敲20安，先發打線人人敲安，強攻將系列賽扳成平手，接下來3戰都在主場，總教練伯納坦言滿意現狀。伯納說：「考量廖乙忠在桃園球場投得好、萊福力則是在洲際球場表現較好，此役讓廖乙忠先登板，他也再次做到季賽的穩定表現。志豪首局的滿貫砲則讓全隊吃下定心丸。」

張志豪總冠首發滿貫轟

張志豪則說，出征桃園球場球迷多、壓力相對大，全隊能頂住壓力，接下來回到自家主場，相信學弟們更能有所發揮。

張志豪也說，首局相準尼克斯的直球出手，擊球當下雖亢奮，敲出生涯總冠軍賽首支滿貫砲，但畢竟猿隊反撲能力不可小覷，一樣得保持平常心。張志豪說：「當下能夠抓到配球，才能有所反應，但就不貪心、確實擊球為主。其實首戰我們也沒有打得很差，球賽就是這樣你來我往，也希望明天回到主場，球迷能踴躍來幫我們加油。」

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