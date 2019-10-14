恰恰超越泰山 台灣大賽得分王

彭政閔（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕彭政閔第2戰獲得先發機會，擔任指定打擊扛第3棒，繼第1戰9局上代打敲安追平比數後，又交出3打數2安打1打點，還改寫台灣大賽生涯最多得分紀錄，他表示，很高興能幫助球隊贏球，希望延續這股氣勢。

39分打點 僅次高國慶

彭政閔1局上選到保送，助兄弟無人出局攻佔滿壘，隨後被張志豪滿貫彈送回，累計得分40分超越張泰山的39分，改寫台灣大賽得分新紀錄，1局上二度打擊敲安送回兄弟第10分，累計39分打點甩掉林智勝獨居第2，在台灣大賽僅次於高國慶的42分。

此外，彭政閔在台灣大賽累計76支安打、120個壘打數都是最多，保送26次只落後羅敏卿、潘武雄3次，他表示，如果有機會，這些個人紀錄會盡量爭取，但還是以球隊勝利為主，目前不會有太多想法。

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76安、120壘打數居首

今年台灣大賽打完前2戰，彭政閔連續2場都有安打與打點，他指出，很高興能幫助球隊贏球，把局面扳成1比1平手，第1戰全隊打擊串聯比較不好，這場不論先發或替補，每位球員都把握得很好，希望這個感覺可以延續下去。

彭政閔自8月到球季結束的打擊率有3成55，他自認下半季狀況調整得不錯，雖然有段時間受到引退活動很多的影響，最近比較可以專注在比賽上，期盼能順順地走下去，「這是我們的第1勝，希望延續這個氣勢。」

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