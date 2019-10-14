廖乙忠勝投 續寫菜鳥傳奇

廖乙忠（記者林正堃攝）

自主培訓出身首拿勝投

〔記者林宥辰／桃園報導〕中信兄弟廖乙忠的「菜鳥傳奇」仍繼續！自主培訓出身的他，下半季表現完全不輸他隊高順位新秀，力扛先發輪值、入選12強國手等驚奇過後，昨役成為史上首位自主培訓出身的台灣大賽勝投，幫助球隊搶下關鍵勝利。

剛歷經大場面，廖乙忠賽後仍保持平常心：「不要放棄自己，把該做的本分做好，總有一天會成功。」廖乙忠說，台灣大賽氛圍不同、加油聲更大，但上場仍是認真地把球投好，首戰觀戰時，投手教練有給建議，依照教練建議和捕手高宇杰討論，臨場就按照捕手配球投。

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首局隊友就攻下10分大局，廖乙忠說，等待時持續熱身、簡單跑步和投球，當成例行賽。他也坦言心情比較輕鬆，較不受總冠軍賽高張力影響，「謝謝隊友，讓我還沒投球就有10分領先。前面狀況很好、大膽攻擊，面對陳俊秀挨3分砲則是自己太刻意、太閃躲，前面投了不必要的壞球，比較可惜。」

廖乙忠帳面上投6.1局失5分，教頭伯納認為廖乙忠表現穩定：「他在季賽就是穩定的投手，在桃園球場表現也很好，這場比賽又一次繳出好投，對於他有這樣的表現，我並不驚訝。」

廖乙忠這一勝極為重要，為球隊確保第5戰主場開打，可帶來千萬以上巨大的票房收入。

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