台灣大賽第3戰》萊福力把關主場 王溢正提前開機

王溢正（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園報導〕台灣大賽今天休兵1天，明天移師洲際棒球場進行第3戰，Lamigo桃猿因為把第3號洋投多猛調往牛棚，預計提前推出前2年都扛第4戰的王溢正擔任先發，中信兄弟則由本季全隊主場防禦率最優的萊福力把關。

萊福力（記者林正堃攝）

多猛在例行賽是固定先發，桃猿考量他近況不佳且牛棚無左投，台灣大賽讓他轉任後援，第1戰只對上左打王威晨1個打席，投出保送後就被換掉，總教練洪一中表示，總冠軍賽是短期比賽，只要後面牛棚穩固，前面的投手就可以定下來。

王溢正生涯在台灣大賽出賽4場全勝、防禦率僅2.28，經典一戰是2015年第5戰以119球完投只失2分，擋下兄弟封王把戰線拉回桃園，是桃猿得以續命進而逆轉奪冠的關鍵，昨天他進牛棚練投，自認狀況已經到位，「我準備好了，投第幾戰看教練安排。」

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兄弟總教練伯納昨天主動公布，第3戰由萊福力先發，他本季在桃園出賽4場0勝3敗、防禦率10.80，是預期扛第2戰卻延後到第3戰的主因，他本季主場防禦率2.68是全隊先發投手最佳，在洲際對桃猿防禦率2.84也很出色。

萊福力雖是首次在台灣大賽亮相，2015年在日職隨日本火腿打過高潮系列賽，在委內瑞拉聯盟、墨西哥聯盟各有4次、2次季後賽經驗，「很開心，別人已經放假，我們還有季後賽可打，這比例行賽更有趣，讓人熱血沸騰。」

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