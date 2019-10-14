拳擊世錦賽》擊退傷病史 黃筱雯「金」喜落淚

黃筱雯（左）將轉戰51公斤級，力拚拳擊奧運門票。（教練劉宗泰提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2019年俄羅斯烏蘭烏德世界女子拳擊錦標賽，台灣女將黃筱雯在54公斤級金牌戰，以4：1擊敗法國強敵卡魯維莉爾，拿下生涯首面世錦賽金牌，賽後她難忍激動情緒，喜極而泣。

台灣女將黃筱雯（左）昨在拳擊世錦賽拿下生涯首面金牌，她難忍激動情緒，喜極而泣，賽後和教練劉宗泰（右）與我國奧運會旗合照。（教練劉宗泰提供）

傷癒復出的黃筱雯漸入佳境，本屆世錦賽前三輪都以5：0晉級，取得壓倒性的勝利，挺進決賽。但昨碰上卡魯維莉爾過於緊張，首回合被對手壓著打，所幸比賽中段及時回穩，並用身材優勢扭轉戰局。教練劉宗泰表示，「黃筱雯開賽給自己壓力過大，身體僵硬，在場上一直放空。在休息時間我不斷地提醒她，要拉開距離，並主動出擊，不要被對手氣勢嚇到，第二回合開始，才逐漸找回節奏 。」

黃筱雯世錦賽摘金，自己都覺得不可思議。（教練劉宗泰提供）

去年亞運奪牌 右腳骨裂

黃筱雯去年拿下暌違48年的亞運獎牌，可惜準決賽右腳骨裂，沉寂很長的時間才重返擂台，並於今年亞錦賽奪銀，重振信心。

2016年生涯首次參加世錦賽，首輪就落敗，之後因傷無緣參賽，直到今年才第二度踏上世錦賽舞台，並一舉封后。她表示，「能打進決賽，內心仍覺得不可思議。今年亞錦賽與金牌擦肩而過，再加上傷病陰霾，才會在奪冠瞬間，激動落淚。」

由於國際拳總（AIBA）5月遭國際奧會停權，本屆世錦賽無關明年東京奧運資格，但劉宗泰認為，世錦賽是頂尖的國際舞台，黃筱雯藉此累積寶貴經驗，同時磨練膽識，對未來很有幫助。接下來將全力備戰明年2月亞大區資格賽，以及5月巴黎世界區資格賽，力拚奧運門票。

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拚奧運門票 降體重風險高

黃筱雯在雅加達亞運參加57公斤級，但運科團隊評估其肌力較不足，奧運打此量級較吃力，因此決定轉戰51公斤級。劉宗泰則點出目前遇到的瓶頸，「黃筱雯世錦賽和全運會都參加54公斤級，之後運科團隊會制訂一套完善的減重計畫；但協會將國手選拔訂在12月初，對我們的調整非常不利，甚至快速的降體重，容易導致受傷。在本次世錦賽摘金後，希望協會能有折衷方式，或提供保障名額，才能幫助黃筱雯無後顧之憂備戰奧運。」

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