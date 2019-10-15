美聯冠軍賽》又是柯瑞亞 洋基被扳平

柯瑞亞11局下鎖定第1球攻擊，一棒扛出牆結束比賽。（法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕25歲的明星游擊手柯瑞亞本季因離奇受傷，僅出賽75場，是他5年大聯盟生涯單季最少，在季後賽前6場也沒啥建樹，昨終於輪到他當英雄，單場2安2打點含延長賽再見轟，助太空人以3：2險勝洋基，在美聯冠軍賽以1勝1敗扳平。

擋下超前分 又敲再見轟

柯瑞亞5月底在家中做按摩，竟導致肋骨受傷，休息2個月才歸建，出賽75場、安打78支、打點59分、得分42分、二壘安打16支皆為單季新低；季後賽前6場雖全勤，打擊率1成36（22打數3安打）、吞10K，賽前正值連續4場、14打數無安打。

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柯瑞亞2局下擊出二壘安打，助太空人先馳得點，6局上快速補位撿球傳本壘觸殺拉梅修，守住2：2平手局面、沒讓洋基再次超前；11局下率先打擊，抓第1球一棒結束比賽，連隊友艾圖維都誇說：「賽前他跟我說，今天要幹大事，我以為是第6局的守備，沒想到還有再見全壘打。」

2年前也對洋基說再見

柯瑞亞從8月20日至球季結束只打3場，他表示，季後賽前幾週無法上場，季後賽開打又沒在進攻上為球隊做出貢獻，真的讓人很受傷，「能有這樣的時刻，一切都值得了，我已經找回打擊手感，打到球的當下就知道會出去。」

連同2017年美聯冠軍賽第2戰對查普曼的再見安打，柯瑞亞是大聯盟季後賽史上，繼2004年紅襪歐提茲後，對單一球隊至少敲過2支再見安打的第二人，這兩次的苦主都是洋基。第3戰明移師紐約，太空人派出美聯塞揚獎大熱門柯爾先發，回到主場的洋基，則由塞維里諾把關。

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