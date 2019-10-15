國聯冠軍賽》國民今搶聽牌 紅雀拚12％奇蹟

史崔斯柏格。（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕第1個完整球季被球團下令提前關機，讓史崔斯柏格足足等7年，終於在季後賽對上紅雀，今他將在國聯冠軍賽第3戰先發，希望帶領國民取得3勝0敗「聽牌」絕對優勢，邁向隊史含前身博覽會的首次世界大賽。

史崔斯柏格雖於2010年登上大聯盟，但該年8月開刀置換手肘韌帶，2012年才是第1個完整球季，球團鑑於他已投159.1局，逼近季前設定上限，9月初就讓他關機，那年是球隊遷至華盛頓並更名後首次闖進季後賽，少了他的國民，在首輪打滿5戰遭紅雀淘汰。

請繼續往下閱讀...

史崔斯柏格指出，一旦開始想著過去種種，或是將來可能發生什麼，就會失去工作的專注力，「我努力不回首過往、不想像未來，好好活在當下。我會按照比賽計畫走，一球一球去投，一個出局一個出局去拿。」

佛雷爾提。（資料照，今日美國）

歷史數據顯示，在7戰4勝制季後賽取得2勝0敗，出線機率為84％，若帶著客場2戰全勝回到主場，出線機率升至88％；前次在主場2連敗仍能逆轉翻盤，要回溯至1996年世界大賽，洋基從0勝2敗的劣勢反彈，連贏4場擊敗勇士。

紅雀想贏 得逼國民燒牛棚

紅雀派出年輕王牌佛雷爾提全力搶勝，大聯盟官網認為，紅雀想把戰線拉回聖路易，須改善前2戰合計僅4安、3保送的上壘率，提早打退今明兩天的先發投手史崔斯柏格、柯賓，逼出牛棚這個國民的最大罩門，才可能起死回生。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法