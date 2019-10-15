住慣「大都會」 他婉拒小熊、教士好意

貝爾川。（資料照，法新社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕大聯盟多支球隊都在季後尋找新任總教練，目前在洋基球團任職的前明星外野手貝爾川行情看俏，但他陸續婉拒小熊、教士的面試邀請，只想接掌前東家大都會的兵符，理由是「我在紐約住得很習慣了」。

貝爾川闖蕩大聯盟20年，共效力7支球隊，前年助太空人贏得世界大賽冠軍後風光退休，去年季後獲洋基聘為總經理凱許曼的特別助理。前年季後，洋基總教練吉拉迪未獲續約，曾效力洋基的他在總教練面試中，敗給2013年短暫待過洋基的布恩。

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貝爾川於2005年以7年1.19億美元加盟大都會，合約在當時打破大都會隊史紀錄，在大都會待7年與在皇家一樣長，他並未對上週參加大都會總教練面試發表意見，只透露日前陸續婉拒小熊、教士的面試邀請，考量在紐約住得很習慣，自認留在紐約最合適。

執教費城人 吉拉迪呼聲高

費城人雖季前以13年3.3億美元大約網羅哈波，本季僅以81勝81敗平盤作收，勝場只比上季多1場，排名國聯東區第4、比上季退1名，球團開除總教練卡普勒後也在找繼任者，吉拉迪、休瓦特、貝克等資深教頭都被納入考慮，以2009年率領洋基打敗費城人拿下世界大賽冠軍的吉拉迪呼聲較高。

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