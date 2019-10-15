台灣大賽G3》差3打點、3保送 恰恰今拚4冠王

兄弟彭政閔只要再3打點、3保送，就能並列台灣大賽打點和保送王。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕上週末結束兩場激鬥，中信兄弟、Lamigo桃猿在台灣大賽打成平手，雙方形成變相5戰3勝制，今天關鍵第3戰，攸關誰能搶下系列戰領先地位；兩隊各自背負球迷「最後一次」的期待，中信兄弟屆退名將彭政閔，則要在自家主場挑戰台灣大賽紀錄。

彭政閔台灣大賽累計成績

今預計萊福力VS.王溢正

由於猿隊不便公布第3戰先發投手，基於公平原則，中信兄弟也不在官網公告，但前天賽後，兄弟總教練伯納口頭上提到，萊福力在自家主場成績較好，決定讓他擔綱第3戰先發。猿隊方面，首戰洋投多猛轉任中繼，據推測，應由本土左投王溢正擔任今天的先發投手，生涯台灣大賽未嘗敗績的王溢正，要率猿隊突破平手僵局。

考量主客場出戰成績，中信兄弟總教練伯納決定第2戰先安排廖乙忠先發，回到主場的第3戰再交給萊福力。今年在主場出賽7場的萊福力，防禦率2.68略優於今年平均3.23。不過，萊福力今年迎戰另3支隊伍，面對猿隊防禦率4.79是最高的。

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台灣大賽前兩戰，彭政閔連破台灣大賽安打、得分雙紀錄，且兩戰4打數擊出3安打，包含首戰差點率領球隊奪勝的追平安。只要再3打點、3保送，彭政閔就能並列台灣大賽打點和保送王。

G5門票已賣1.6萬張

前兩戰在桃園球場舉行，首戰開出滿場佳績，今起移師洲際球場，截至昨中午為止，第3戰已預售9800張、第4戰則是1萬3500張票。若中信兄弟連兩戰搶勝取得聽牌，有機會在自家封王，但若猿隊扳回，第5戰一樣關鍵，因此第5戰預售票最亮眼，已賣1萬6000張。

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