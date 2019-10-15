世界盃男足亞洲區資格賽》強敵澳洲踢館 台灣要拚奇蹟

台灣男足主帥蘭卡斯特鼓勵球員做好防守，伺機突圍。（協會提供）

〔記者廖聿偉／高雄報導〕世界盃男足亞洲區資格賽，台灣隊將於今晚7點40分在高雄國家體育場碰上強敵澳洲。兩國成人國家隊近三次交手，台灣一球未進，還被狂轟23球，幾乎毫無抵抗力。但台灣總教練蘭卡斯特仍鼓勵選手，「不要用恐懼的心情出賽，相信自己，就有機會創造奇蹟。」

排名世界第44的澳洲是國際足壇頂尖勁旅，本屆資格賽陣中有各2名效力於英超和德甲的球星，另外還有9名球員在上屆世足會內賽的名單中，星光熠熠，被認為是台灣近10年在國際賽遇到的最強對手。澳洲主帥阿諾德表示，「會排出最強陣容迎敵，目標是完封台灣。」

總教練︰做好防守 有機會爆冷

蘭卡斯特認為，「此役是艱辛的戰役，澳洲預期會主導大部分的攻勢。但足球有趣的地方就在此，不是持、控球率高的球隊就會贏，弱隊只要做好防守，伺機而動，就有機會爆冷。」中場大將溫智豪，是本屆資格賽唯一進球的台灣球員，他表示，「澳洲身材和實力都遠優於台灣；我認為前15分鐘是關鍵，若能堅守不失，對方會越踢越毛躁，我們就有機會反擊。」

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