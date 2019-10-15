「勇於承擔」 林岳平接掌獅兵符

統一獅近年總教練異動

〔記者倪婉君／台北報導〕在結束慘淡的中職30年球季後，統一獅昨宣布由37歲的「大餅」林岳平代掌總教練兵符，他也成為隊史含代理在內的第16任教頭；在林岳平規劃下，全新教練團將在11月2日秋訓結束後出爐。

原任獅隊二軍投教的林岳平，將接掌一軍兵符。（資料照）

獅隊是中職30年來唯一元老球隊，但在具歷史意義的這一年，卻繳出上、下半季皆墊底的最差球季，以48勝2和70敗的成績作收。為了重整獅子軍，球團昨宣布第一階段教練團異動，由原任二軍投手教練的林岳平代掌一軍兵符。

「跟林岳平溝通後，讓球隊看到他勇於承擔。」獅隊領隊蘇泰安表示。自2013年奪下隊史第9冠以來，獅隊歷經多次教頭異動，今年季中黃甘霖就因身體狀況交出兵符，由打擊教練劉育辰代掌總教練，如今劉育辰又因下半季帶兵成績不佳，向球團表示無意續掌兵符。

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上任第一步 要求外籍投教

由於獅隊已於11日展開秋訓，包括訓練內容都由劉育辰主導和規劃，林岳平並無意干涉，他說：「現階段秋訓不分你我，也不管誰是總教練，每個教練都把自己部分的部門帶好，我希望等秋訓結束之後，再告訴大家教練團布局。」「餅總」上任之後，除了已向球團要求尋覓美籍投手教練，一、二軍教練團也將重新洗牌，據悉球團有意安排原任首席教練許聖杰轉任球探，但仍要尊重他的意願。

獅隊目前採練5休1方式，24日及31日和韓職KT巫師安排兩場交流賽。

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