伯納一句話 讓「餅總」壯志在胸

兄弟教頭伯納曾說：「兄弟是唯一自春訓到季末都很健康的球隊」，這一點讓林岳平印象深刻。（資料照）

「昔日救援王」要重振獅威

「昔日救援王」林岳平接掌獅隊兵符， 要重振獅威。（資料照）

〔記者倪婉君／專訪〕「當其他教練，難道就沒有責任嗎？」在統一獅昨宣布由林岳平代掌兵符的午後，本報問他為何願意扛下重責，他很直接回了這麼一句話，不但展現昔日中職救援王的霸氣，更希望將獅隊從逆境中救出來。

對接掌兵符，林岳平說自己沒考慮太久，當球團徵詢他：「如果給你這個職務，你有什麼規劃？」他立刻很明確地回應：「給我一個外籍投手教練。」他認為獅隊的投手環節明顯出了問題，「我希望注入一個外籍投手教練的新觀點，因為我們球隊的投手如果拉起來，我相信戰績也能好起來。」

由於自己是投手出身，林岳平第一個思考的就是投手環節，他說過去在球員時代，也是在美籍投手教練的指導下再崛起，「我很嚮往當時法蘭克教練的帶法，記得那時我和高建三出賽都很頻繁，但都能投滿一整年也不會受傷，且不會過度疲勞，這就是好教練的功力。」

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中信兄弟教頭伯納在下半季封王時說過，兄弟是唯一自春訓到季末都很健康的球隊，這一點讓林岳平印象深刻，認為非常難做到，「我也想把球隊帶出這種氛圍。」

從「大餅」變「餅總」，他首要之務是注入外籍投教新血，另一方面則要加強守備環節，「我希望往後的守備教練是可以花時間和球員一起訓練，陪他們一同度過缺失，也期盼明年的守備部分能有新氣象。」

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