前3戰先發無自責分 國民聽牌

國民史崔斯柏格單場飆出12K、無保送、無責失，成為季後賽第一人。（法新社）

史崔斯柏格（左二）先發幾近完美，下場後接受隊友致意。（美聯社）

國民3連勝聽牌，今天就有機會首度進軍世界大賽。（今日美國）

〔記者徐正揚／綜合報導〕史崔斯柏格雖然投到大腿抽筋，仍用117球投完7局，發給紅雀12張老K，帶領國民以8：1擊敗紅雀，在國聯冠軍戰取得3勝0敗的絕對優勢。國民今天再贏，就創下隊史含前身博覽會成軍40年來，首次晉級世界大賽的壯舉。

首晉世界大賽 就在今天？

史崔斯柏格前6局就飆9K，只挨4安無失分，7局上面對4名打者被敲3安，因外野手索托失誤掉1分非責失後，一度用手摸著大腿，總教練馬丁尼茲立刻進場關切，「他說，『我要留在場上，我要投完這局，我多少會抽筋的』，捕手鈴木清也說︰『讓他投完吧！』」

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小史飆12K 寫季後賽神紀錄

史崔斯柏格連飆2K結束第7局，成為季後賽史上第1位單場至少12K、無保送、無責失的投手，生涯在季後賽防禦率僅1.10，在至少先發6場的投手排第3，前兩名是考法克斯0.95、馬修森1.06，隊友在他退場後紛紛上前緊緊相擁。

國民3局下猛攻8人次灌進4分先馳得點，打完5局已是6：0領先，36歲老將肯德瑞克擊出3支二壘安打、貢獻3分打點，他9月出賽22場僅6分打點，季後賽打9場已送回9分，5次在得點圈有人敲安是隊史紀錄，「有些美好的事，總發生在你沒預期的時刻。」

國民3位先發投手桑契斯、薛哲、史崔斯柏格，季後賽連續25.2局沒有掉自責分，為國聯史上第2長紀錄；今天第4戰將由哈德森先發，只要獲勝就創下隊史40年來首次晉級世界大賽，也是首都球隊自1933年華盛頓參議員（現為雙城）後，再次打進世界大賽。

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