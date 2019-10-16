鯊魚寶寶鎮場 國民轉運關鍵？

鯊魚寶寶玩偶被吊在場邊「發功」。（取自Cut4網站）

國民肯德瑞克敲出二壘打後做出鯊魚嘴手勢。（法新社）

〔記者倪婉君／綜合報導〕只差1勝，國民就能挺進隊史首次世界大賽舞台，而這一切竟是拜洗腦神曲「鯊魚寶寶」（Baby Shark）所賜？

自從32歲的國民外野手帕拉在6月20日選用「鯊魚寶寶」當作出場曲以來，這首早已轟動全球的兒歌不僅替帕拉，也為國民全隊帶來好運；帕拉在當天對費城人雙重賽首戰敲出2支安打（含1轟），國民則是走出低潮，下半季繳出46勝27敗成績，先贏得外卡戰，再拿下國聯分區系列賽，如今在國聯冠軍戰取得3勝0敗優勢。

請繼續往下閱讀...

這「鯊魚寶寶」真有這麼神？它是由南韓教育業者「Pinkfong」製作的兒歌，不但在YouTube累積史上第5高的點閱次數，也闖進美國告示牌排行榜前40名，如今在國民主場更成為「國民鯊魚運動」。

除了帕拉上場時，全場球迷一起用雙手做起鯊魚張嘴的手勢、跳起「鯊魚舞」，現在變成只要國民球員有好表現，壘包上的跑者和休息室的隊友，就會相互用「鯊魚嘴」慶祝。這一切的起因是帕拉說：「我的2歲女兒喜歡這首歌。」

賽前帕拉收到一箱「鯊魚寶寶」玩偶，他昨役雖未上場，仍將可愛的鯊魚玩偶吊在護網上，讓它繼續「發功」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法