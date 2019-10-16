大聯盟爭冠好戲 明天恐停播一次

明日美聯冠軍戰第4場若未因雨順延，洋基可能由哈普主投。（資料照，美聯社）

〔記者徐正揚／綜合報導〕美聯冠軍賽明天進行第4戰，太空人與洋基都打算採用投手車輪戰，最有可能的先發其實叫瑞恩（Rain），因為明天紐約降雨機率高達100％，比賽很可能因雨順延，牽動兩聯盟冠軍賽賽程。

洋基第1輪只打3場就淘汰雙城，僅動用3位先發投手，第4戰可能派季後賽只後援2次共投1.2局的哈普。總教練布恩指出，將視今天第3戰的發展，再決定明天第4戰如何使用投手，哈普可能是其中一位，所有牛棚投手都會上場。

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根據氣象預報，明天紐約會下大雨，表定開賽時間降雨機率為100％，大聯盟的備案是，若第4戰因雨打不成，第4、5戰都順延1天進行，如需打第6戰，仍是20日在休士頓，取消19日的休兵日。今天的第3戰不受影響，兩隊分別由柯爾、塞維里諾先發。

如果紅雀今天逃過直落4淘汰，國聯冠軍戰也會被牽動，第5戰表定美東時間下午4點進行，若晚間8點的美聯第4戰因雨取消，國聯第5戰就延到黃金時段才開打，大聯盟預計今天做出決定。

太空人同樣關注紐約的天氣，第4戰先發有兩個選項，一是交給新秀厄奎迪，二是牛棚車輪戰；倘若下雨延後1天，將換成休息4天的第1戰先發葛蘭基，屆時洋基也比照辦理，推出第1戰只用68球投6局無失分的田中將大。

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