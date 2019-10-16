丹麥羽球公開賽》前晚確定遞補 王程配開紅盤

王齊麟（後）／程琪雅（前）前一天才確定遞補出賽，首戰以直落二勝出，晉級16強。（資料照，中央社）

小戴小天今登場

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界排名32的台灣混雙組合王齊麟／程琪雅，前晚才收到遞補參賽通知，兩人把握難得機會，昨於丹麥羽球公開賽首輪，以兩個21：17收拾世界排名22的日本組合金子祐樹／松友美佐紀，晉級16強。

世界球后戴資穎及台灣一哥周天成昨休兵，今預計下午5點30分各自出擊，小戴對手是世界排名25的泰國金達蓬，小天則將遇上世界排名20的中國選手陸光祖。

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丹麥賽屬750等級賽事，並無資格賽，直接進行32強廝殺，王齊麟／程琪雅在9月3日賽事報名截止前，當週世界排名36無法參賽。不過，前晚開完領隊會議，確定南韓高成炫／嚴惠媛退賽，王程配才幸運遞補。

雙線作戰 王：可調時差

王齊麟、程琪雅本屆變成雙線作戰，王齊麟要與李洋拚男雙、程琪雅和李洋的妹妹李芷蓁打女雙。王齊麟笑說：「其實我覺得多打混雙不錯，因為我目前還在調時差，先打一場混雙看能不能調快一點並適應場地，希望男雙也有好結果。」

男雙部分，李哲輝／楊博軒雖在第3局化解1個賽末點，最終仍以14：21、21：15、20：22不敵去年世錦賽金牌中國組合李俊慧／劉雨辰，無緣晉級。

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