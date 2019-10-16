丹麥羽球公開賽》辛度苦戰勝 林丹連3站一輪遊

中國林丹連3站一輪遊，想再拚奧運得拿出更好成績。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第4的奧原希望和世錦賽金牌辛度，昨在丹麥公開賽首輪皆陷入苦戰，但兩人拒絕爆冷，攜手挺進16強；中國名將林丹則以直落2吞敗，連3站一輪遊打包。

世界排名第6的印度名將辛度於世錦賽奪冠一吐怨氣，但此後表現不盡理想，最佳成績為中國賽的16強，經3週休兵期調整，昨天比賽驗收顯然未達最佳狀態。

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辛度過去與印尼女將東宗過招從未嘗過敗績，昨卻打得十分辛苦，雙方一路拉鋸，第一局以22：20驚險拿下，次局在東宗關鍵時刻自亂陣腳，發生多次失誤，辛度才以21：18延續對戰6連勝。

日本好手奧原希望本季4度勇闖決賽，卻始終與金牌失之交臂，此行朝今年首冠邁進，第一關就險些翻船，激戰63分鐘以18：21、21：9、21：16逆轉泰國好手布莎南；值得一提的是，兩人生涯7次過招都是3局大戰分勝負，奧原辛苦取得對戰5連勝。

男單方面，前天剛滿36歲的林丹仍為了東京奧運參賽資格努力，四處奔波爭取積分，但收穫並不顯著，目前奧運積分排名18，昨他以14：21、17：21敗給世界排名12的帕拉內斯，止步32強。

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