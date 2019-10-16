小牛隔7年再戰 領銜新軍鯨華

「小牛」鄧衍敏（後）暌違7年重返賽場。（資料照，記者黃志源攝）

新加入企排聯賽的鯨華女排昨公布球隊主題曲及球員陣容。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕台北鯨華女排今年將首度在企業排球聯賽中亮相，昨她們先與「搖滾排球隊」進行表演賽，並發表剛錄製好的主題曲，且教練「小牛」鄧衍敏暌違7年後重返賽場，盼成為球員們的最佳後盾。

鯨華女排以北市大學女排為班底，另外網羅廖苡任、賴湘程等國手。尤其教練鄧衍敏重拾球員身分並擔任隊長，令不少球迷相當期待，鄧衍敏說：「這是責任也是壓力，一般頂多停個2、3年，而我是隔了7年、2千多天後才重返球場。」

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35歲鄧衍敏曾是2002年釜山、2010年廣州亞運女排國手，也曾幫助台灣隊摘下世大運金牌，退役後執掌北市大女排兵符。一直保有選手夢的她，終於在今年實現，她表示，任教期間仍有運動習慣並維持體能，今年5月正式開始接受私人教練的訓練，她預計會先在10月全運會登場，並代表台北市出賽。

鄧衍敏提到，今年8月和10月分別到越南和泰國打一些高強度賽事，狀況還不錯，新球季將和自己北市大學的學生並肩作戰，小牛說：「很享受和學生當隊友的感覺，也想在場上當她們的靠山，讓她們放手去打，遇到失分或挫折時，馬上調整戰術，和大家攜手做出應變。」她笑說，跟球員多少會有些距離感，畢竟自己當教練時相當嚴格，但這些日子的訓練，彼此關係更加接近，「讓她們覺得我只是前輩，不是教練。」

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