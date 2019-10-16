世足資格賽》新秀嶄露頭角 蔡立靖腳法驚豔

蔡立靖。（記者黃志源攝）

〔記者廖聿偉／高雄報導〕台灣昨在世足亞洲區資格賽狂失7球吞敗，但主帥蘭卡斯特認為並非空手而回，尤其陣中3名21歲以下的新秀蔡立靖、沈子貴和吳彥澍表現亮眼，讓台灣看到未來希望。

自費赴加測試圓夢

台西混血的蔡立靖，8月才滿21歲，昨生涯第二度披上國家隊戰袍就榮升為先發。此戰多次快速突破，一人閃過多人突圍的腳法，技驚全場。蘭卡斯特表示：「蔡立靖表現超乎預期，在如此高張力的比賽仍臨危不亂，未來大有可為。」

請繼續往下閱讀...

吳彥澍。（記者黃志源攝）

蔡立靖從小就喜歡踢球，為了一圓職業球員夢，18歲靠著維修屋頂，打零工存錢，並自費到新成立的加拿大超級聯賽測試，最終在250多人中脫穎而出，順利站上夢想舞台。

蔡立靖的偶像是巴西國腳內馬爾，他期盼有朝一日能到歐洲頂級聯賽踢球，他透露：「國際賽是很棒的舞台，若有傑出表現就很容易被看見，所以特別珍惜每次代表台灣出賽的機會，尤其這次能先發，特別感謝教練團的肯定。」

沈子貴（前）。（記者黃志源攝）

年僅18歲的台英混血沈子貴，與19歲的本土新秀吳彥澍都在下半場替補上陣。蘭卡斯特說：「讓年輕球員體驗世界頂尖水準的比賽，雖然有些小失誤，但拚勁十足，且展現超齡的水準，沒有讓我失望。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法