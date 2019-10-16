倫敦「奧」悔失金 費爸誓東京討回

瑞士名將費德爾上次奧運出賽為8年前敦奧，冠軍戰惜敗地主強將銀恨。（資料照，路透）

金滿貫還缺奧運金牌

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名第3的38歲瑞士名將費德爾在東京出席表演賽時表示，他將聽從內心的想法，參戰2020年東京奧運，力拚生涯單打首面金牌，彌補8年前的遺憾，解鎖金滿貫榮耀。

費德爾的成就輝煌，生涯累積102座金盃，賽場上無往不利，唯獨在奧運未能稱心如意，4度參賽僅收下兩面獎牌，2008年北京奧運與同胞瓦林卡在男雙稱王，2012年倫敦奧運一路打進男單決賽，惜敗給英國好手穆雷錯失奪金機會。

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2016年里約奧運因傷未參賽，費德爾相隔8年後選擇再戰五環殿堂，期盼不只四大滿貫稱王，還能在奧運男單奪金，完成生涯「金滿貫」的最後一塊拼圖，他說：「我已經和我的團隊討論明年溫網和美網之間該如何安排，最終我的心讓我做出了決定，我要再參加一次奧運。」

ITF有望破例給外卡

國際網球總會（ITF）規定，選手想打奧運除了在明年6月8日的世界單打排名擠進前56席，且奧運週期必須至少參與兩次台維斯盃，儘管費德爾上次代表瑞士國家隊出征得追溯至2015年，不符合基本條件，但美媒推估，若他確定參賽，ITF會破例給外卡。

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