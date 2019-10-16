亞錦賽》「大聯盟連線」沒火花 對日吞敗

陳偉志對日敲出雙安，包括1支二壘打。（記者林正堃攝）

亞錦賽台首敗 今對斯里蘭卡

亞錦賽台日大戰，大聯盟紅襪隊的林子偉（左）扛第3棒，4打數僅擊出1支德州安打。而擔任第4棒印地安人隊的張育成也沒發揮，台灣最後輸球，吞下亞錦賽首敗。（記者林正堃攝）

張育成4打數無安打，被三振2次。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕擁有大聯盟打者的台灣隊仍然遭到日本隊封鎖，最多只上到二壘，以0：2輸球，吞下亞錦賽首敗，戰績1勝1敗，今晚6點30分繼續在斗六球場打預賽最後一戰對斯里蘭卡。

日本先發投手堀誠投6局無失分，最終日完封台灣奪勝。（記者林正堃攝）

台灣僅6安 陳偉志包辦2支

日本隊先發投手堀誠投6局無失分，只被擊出4支短程的一壘打，牛棚也持續壓制台灣隊，台灣隊全場只擊出6支安打，陳偉志包辦2支，包括1支二壘打，是台灣隊唯一長打。

台灣隊總教練李盈南表示，過去多次和日本隊對戰的經驗，最擔心發生貧打的現象。不得不說日本投手真的很有水準，各種球種都能投到捕手要的位置，台灣隊打者被引誘打了不少壞球。

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林子偉、張育成連線未發功

台灣隊由具有大聯盟資歷的林子偉和張育成擔任3、4棒中心打者，但是打擊並沒有發揮，林子偉4打數擊出1支德州安打，張育成4打數無安打，被三振2次。

李盈南指出，林子偉和張育成在美國遇到的投手可能以直球對決為主，但是亞洲投手的投球型態不一樣，日本隊投手幾乎都有4、5種變化球交互運用，林子偉和張育成一時之間較難適應。

台灣隊先發投手鄧愷威前2局只被擊出1支安打，第3局游擊手廖振凱發生失誤，2出局後日本隊佐藤龍彥安打先馳得點。

第5局日本隊率先上場的下川知彌從中繼投手吳昇峰手中擊出二壘打，佐藤龍彥再度安打得分，取得2：0領先。

台灣隊林鋅杰中繼2.1局，連續解決8名打者，日前在梅花旗飆出158公里火球的劉致榮投最後1.1局無失分、無安打，最快球速152公里，轉播單位則測到154公里。

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