亞錦賽》林鋅杰2.1局鎖日 球迷嗨了

台灣隊林鋅杰中繼2.1局，連續解決8名打者，包括3次三振。 （記者林正堃攝）

5局登板解危 解決8人次

鄧愷威在台日戰先發3局，失1分非自責分。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕台灣隊昨天雖然敗給日本隊，投手群表現並不差，先發投手鄧愷威投3局只失掉1分非自責分，他也自信如果決賽再對上日本隊，一定會有更好的表現；林鋅杰中繼2.1局完全封鎖日本隊打擊，更是全場最大亮點。

近20年亞錦賽台灣對日本成績

鄧愷威被擊出2支安打、2次四壞球，最快球速151公里，第3局在隊友失誤後被安打失分。鄧愷威表示，被安打的球並沒有失投，打者是打在棒頭上。

鄧愷威先發3局

失1分非自責分

鄧愷威表示，昨天整體狀況都還不錯，只是變化球的控制沒有很到位，都被日本隊選掉，下一場控球可以更好，對於日本隊打者的節奏也有所掌握，再對決的話，有自信可以投出更好的成績。

林鋅杰在第5局1出局、一、二壘有人時登板，順利化解失分危機，投到7局結束，連續解決8名打者，包括3次三振。台灣隊總教練李盈南表示，林鋅杰本來就有球質重的優勢，昨天控球也不錯，打者很難有效擊球。

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林鋅杰預賽單場有50球的限制，加上必須投一休四，週日的最後一戰才能再登板。林鋅杰表示，上場時完全沒有去想球數限制，就一球一球全力去投，如果還有機會登板，因為在小聯盟是擔任雙先發的角色，先發、中繼都沒有問題。

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