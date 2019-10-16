楊志龍對多猛 伯納「經過算計」

兄弟輸掉第3戰後，今將推出楊志龍先發，總教練伯納對楊志龍有信心。（資料照）

〔記者林宥辰／台中報導〕桃猿隊昨晚在關鍵一戰搶得系列戰領先，台灣大賽第4戰今天緊接著登場。昨賽前，中信兄弟總教練伯納就透露，今天將安排楊志龍先發，且未因昨戰況改變，猿隊則經過沙盤推演，教練團選定昨賽前3位人選之一的多猛，讓今天形成土洋對決。

桃猿在台灣大賽第4戰，將推出多猛先發，繼續搶勝。 （資料照）

中信兄弟昨賽前就預訂由楊志龍先發、目前尚未亮相過的洋左投赫猛仍擔任中繼。伯納解釋，赫猛面對桃猿隊數據相對較差，因此決定讓楊志龍擔綱先發。赫猛本季對桃猿一勝難求、防禦率9.43，中繼出賽則曾連3打席挨轟過。楊志龍本季面對猿隊則是1勝1敗、防禦率4.26。

伯納：「不排他先發才是賭注」

伯納對楊志龍頗有信心，他說：「我們球隊裡，沒有多少先發投手對猿隊防禦率在4以下，推楊志龍先發不是賭注，反而不安排他先發才是賭注。」

昨賽前，猿隊總教練洪一中苦笑說：「也就那幾個投手，沒有別招。」猿隊本有多猛、李茲和洪聖欽3人選。昨贏球後，間接讓李茲避免了只休3天就再披掛上陣的狀況，不過多猛本季狀況「謎樣」，他季末才加盟桃猿，在例行賽未面對過中信兄弟，首戰中繼只投1人次，對王威晨投出保送後就退場。

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