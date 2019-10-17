丹麥羽球公開賽》「后」有追兵 小戴踩穩第一步

戴資穎以直落二擊敗泰國金達蓬，順利挺進次輪。（Badminton Photo提供）

擊敗金達蓬 次戰李文珊

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎昨日在超級750系列丹麥羽球公開賽，耗時27分鐘以21：15、21：9拍落世界排名25泰國好手金達蓬，勇闖女單16強，尋求衛冕之路獲得好的開始。

戴資穎在9月中國公開賽斬獲亞軍後，生涯三度登上球后寶座，本週更在球后寶座待滿141週，繼續堆高「小戴障礙」。不過，她去年首度在丹麥賽封后，本屆必須完成衛冕，才能保住1萬1000分冠軍積分，免得被後方虎視眈眈的中國陳雨菲或日本選手奧原希望，以及首戰就出局的日本山口茜迎頭趕上。

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丹麥賽昨進行第2天賽事，而在首日先進行37場比賽，其中17戰打3局才分勝負，以及有多場賽事時間拖得很長，如此激烈的戰況，讓戴資穎誤以為是球速變慢所導致。

昨初登場 一度手感不穩

戴資穎昨下場才發覺判斷錯誤，不僅對手回球速度快，且她還難以適應場地風向，與金達蓬陷入激烈拉鋸，直到15：15時，小戴終於找到手感，一鼓作氣連下6分先馳得點；次局反而是金達蓬不斷失誤「自爆」，讓戴資穎快速收下該局及晉級門票。

戴資穎16強對手是世界排名第9的華裔加拿大李文珊，昨她以21：10、21：15解決世界排名43華裔德國李怡逢。小戴過去8度對戰李文珊，共取6勝2敗優勢，但雙方前一次在7月日本公開賽8強過招，戴資穎卻浪費決勝局1個賽末點，遭李文珊逆轉。

台灣女雙出師不利

女雙方面，許雅晴／胡綾芳以兩個17：21敗給荷蘭皮克／賽兒寧；程琪雅／李芷蓁以14：21、10：21不敵南韓張藝娜／金慧麟，台灣兩組人馬雙雙於首輪出局。

戴資穎晉級16強。（Badminton Photo提供）

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