丹麥羽球公開賽》周天成能量不滅 3局大戰7連勝

周天成昨首輪大戰3局晉級16強，近期3局大戰拿下7連勝。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成平時針對體能下苦工，昨展現訓練成效，於丹麥羽球公開賽首輪以21：13、17：21、21：17力退世界排名20中國選手陸光祖，晉級16強。

周天成本季奪3座冠軍、1座亞軍，目前在丹麥賽已是單季第16站，期間又遇上19次3局大戰，好在他體能總是源源不絕，屢次在3局苦戰驚險脫困。

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包括昨役擊敗陸光祖，周天成目前在3局大戰已豪取7連勝，前次3局落敗是7月日本公開賽16強栽在丹麥約根森拍下。值得一提的是，小天7月印尼公開賽曾展現充沛體力，他從16強起連4場打3局，最終成功收下個人首座超級1000等級的冠軍。

周天成16強對手是世界排名26的印尼好手雷斯塔維托，昨他展現絕佳狀況，以21：15、21：15拍落世界排名第10香港一哥伍家朗，終結對戰2連敗。小天近期與雷斯塔維托十分有緣，從台北公開賽、南韓公開賽連續交手，小天取得對戰2連勝。

「楊肉盧」下克上 扳倒世界第8

男雙部分，世界排名20的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵昨凌晨以21：18、21：19扳倒世界排名第8的丹麥最強男雙阿斯特魯普／拉斯姆森，終結對戰3連敗。世界排名第9「麟洋配」李洋／王齊麟以21：19、21：12擊敗中國黃凱祥／劉成。

盧敬堯（右）／楊博涵（左）扳倒地主前10好手，挺進男雙次輪。（資料照，記者劉信德攝）

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