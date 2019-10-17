職業冰球「美」夢成真 徐子庭台灣第一人

徐子庭加盟美國女子職業冰球隊，成為台灣史上第一人。（取自水牛城美女隊推特）

我金牌門將 吸引3隊瘋搶

〔記者梁偉銘／綜合報導〕徐子庭破天荒躋身美國職業冰球聯盟（NWHL），加入水牛城美女隊，榮膺台灣史上第一人，「我來自冰球資源有限的地方，非常努力才取得現在成就，這對我意義重大，因為夢想已經成真」。

台灣女子冰球隊今年4月遠征羅馬尼亞，於世界女子冰球錦標賽第2級B組5戰全勝，贏得隊史首面金牌，也晉升明年第2級A組，徐子庭以97.65%守門率獲選「最佳門將」，並吸引3支NWHL職業隊青睞，最終落腳水牛城，成為陣中第3位守門員。「職業球員不容易，要比許多人更努力」，身兼工程師的徐子庭，只能利用下班時間練球。「我希望讓更多喜歡冰球運動的人知道，雖然台灣環境不如人，只要認真夠努力，還是有希望。」

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芳齡24的徐子庭，身高165公分，體型雖比不上人高馬大的北美悍將，但她利用速度、反應敏捷彌補不足，並曾效力羅徹斯特利刃、卡羅萊納女子颶風兩支俱樂部球隊，近3年投入全美冰球錦標賽女子B級賽事。至於NWHL2015年成立，共5隊角逐，水牛城美女隊2016至17球季封后，第5季台灣時間10月20日登場前，官網特地為徐子庭撰寫報導，恭賀她成為本季第100位簽約球員。

身兼工程師 下班才練球

徐子庭自11歲起，跟著哥哥接觸冰球，但國內冰球並不盛行，女子球隊更罕見，國中後她只能加入成人男子隊，磨練出膽識和球技，高中勇敢赴北美追夢，近年擔任寶島門神，於國際大放異彩。徐子庭母親王素雯表示，練冰球請教練、場地費，加上護具所費不貲，但家人都支持，愛女也爭氣，學業、球技兼顧，令親友深感驕傲。

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