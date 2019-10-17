NBA季前分析大西洋區》七六人4如破竹 籃網一場豪賭

季前分析

群雄崛起，強者為王！2019-20年NBA例行賽將於10月23日點燃戰火，本報針對東、西部共6區30支隊伍，逐區進行戰力分析及整體評比，比較各球團經由今夏選秀、交易等補強後，如何在新賽季拚出競爭力。（系列六之一）

西蒙斯（左）與哈佛德。（資料照）

暴龍恐從天堂墜地獄

NBA東部大西洋區強弱板塊出現變動，衛冕軍暴龍失去FMVP雷納德，又缺乏等值的補強，戰力直墜，恐在季後賽邊緣掙扎。同區的籃網則大進補，一口氣網羅厄文、杜蘭特和D.喬丹，戰力大幅上升，預料本季將崛起成為新興勢力。

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七六人今夏失去明星小前鋒巴特勒，但哈佛德加盟後，戰力有增無減，搭配西蒙斯、恩比德和T.哈里斯，先發4人就位，且身高都超過200公分，新球季將擺出「天龍陣」迎敵，主帥B.布朗透露，「現今NBA快速球風當道，我們則反其道而行，陣地戰搭配強悍的防守，是我們最大的優勢。」

根據NBA官方公布最新的戰力排名，七六人高居全聯盟第四，東部也僅次於公鹿，預料將在此分區獨占鰲頭。

綠衫軍今夏補足缺口

塞爾提克今夏失去厄文和哈佛德兩大主力，且都加入同區的籃網和七六人，此消彼長，讓綠衫軍在此分區競爭較以往更激烈。好消息是，塞隊補強並未空手而歸，明星後衛沃克和坎特的加盟，適時補上厄文和哈佛德的戰力缺口，加上近幾年逐漸嶄露頭角的塔圖姆和史馬特等潛力股，仍有一定的競爭力。

厄文（資料照）

D.喬丹（資料照）

杜蘭特（資料照）（資料照）

籃網今夏重量級補強，震撼聯盟，卻 也被美媒形容是一場豪賭。明星前鋒杜蘭特上季冠軍賽阿基里斯腱斷裂，本季無法出賽，復原後能否回到巔峰水準，仍是未知數。但籃網新球季由厄文和D.喬丹領軍，仍相當值得期待，連兩季闖進季後賽問題不大。

上季僅拿下17勝，在聯盟墊底的尼克，今夏沒有受到幸運女神的眷顧，錯過「怪物狀元」威廉森，同時補強又處處碰壁。新球季恐難有起色，勝場數預計也是在20勝左右徘徊。（記者廖聿偉）

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