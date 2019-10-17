國民苦熬51年 首闖世界大賽

國民成軍51年首奪國聯冠軍，進軍世界大賽。（歐新社）

國聯冠軍戰 橫掃紅雀

國民肯德瑞克榮膺國聯冠軍戰MVP。（歐新社）

〔記者黃照敦／綜合報導〕國聯冠軍戰第4戰，國民隊以7：4射下紅雀，4連勝橫掃出門，隊史首度闖進世界大賽，不僅現場4萬多名觀眾嗨翻天，華府也陷入瘋狂，迎接1933年以來第一個世界大賽。36歲老將肯德瑞克此戰雖3支0，仍以3成33打擊率、4分打點，榮膺國聯冠軍戰MVP。

肯德瑞克獲系列賽MVP

肯德瑞克感性地說：「坦白講，這是生涯最棒時刻，這座獎盃不屬於我獨有，應該和球隊每一個隊友分享。2年前我被交易到這裡，讓我深刻感受到整個城市充滿愛，我也愛上我的隊友。去年我受傷沒有表現，但我相信傷痛終將過去，今年我回來了，一切血淚和得失，如今看來一切都值得了。」

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國民一開賽就展現決心，首局敲6安攻下7分大局，紅雀雖一路追趕，但終究有翅難飛，國民勇奪隊史含前身博覽會成軍51年來的首座國聯冠軍，也是搬遷到華盛頓後首闖世界大賽。國民精神領袖齊默曼感受最深，「我20歲就來這裡，這座城市、球迷滿滿的愛，我們今天能走到這裡，都是大家一起努力而來。」

國民總教練馬丁尼茲在球員休息室享受香檳浴，「此刻很難用言語形容，就像我常講的，走過崎嶇道路通常就會看到美麗新境界，現在就到了。」的確，國民從外卡戰險勝釀酒人到國聯分區賽擊敗強敵道奇，過程艱辛。馬丁尼茲也向球員喊話，「再給我們一次勝利，為這個城市一起打拚。」

在隊友首局7分護航下，國民先發柯賓投5局送出12K，被敲4安失4分，尤其前4局就飆10Ｋ，最後順利摘下生涯季後賽首勝。

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