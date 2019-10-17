亞錦賽》打爆斯里蘭卡 我晉4強

台灣隊陳偉志（中）昨亞錦賽對斯里蘭卡轟出全壘打。 （記者林正堃攝）

〔記者吳清正／斗六報導〕台灣隊最年輕的陳柏毓先發3局只被擊出1支安打，陳偉志、林瀚、蕭帛庭開轟，以17：0擊敗斯里蘭卡，提前於5局結束比賽，亞錦賽戰績2勝1敗，以分組第2晉級4強複賽。

陳柏毓 （記者林正堃攝）

林瀚等3人開轟

還是北科附工高三學生的陳柏毓，一開賽連續解決6名打者，投3局只讓斯里蘭卡上過1次壘包，投出5次三振；王宗豪後援2局沒有被擊出安打，兩人聯手演出完封。

陳柏毓3局飆5K

陳柏毓表示，雖然對手實力有些落差，第1次在成棒國際賽投球，感覺就是和青棒比賽不一樣，更加的亢奮，還好沒有漏氣，能夠投到捕手要的位置，把兩邊角度投出來，雖然沒有刻意催球數，還是投出不少三振。

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台灣隊總教練李盈南表示，陳柏毓雖然年輕，投球的掌控度不錯，因此沒有讓他投太久，希望複、決賽還可以再上場。陳柏毓表示，退場時教練就告訴他要準備複、決賽，很期待對上更高強度的日本、韓國和中國打者，但是也有些緊張，這兩天要好好調適心情。

第2局台灣隊姜建銘率先擊出三壘打，帶動連打10人次的猛攻，包括陳偉志的3分砲，一口氣攻下7分，第3局台灣隊又打了1輪攻下5分，蕭帛庭打出2分砲，第4局首名打者林瀚開轟，台灣隊再得3分。

林瀚3打數都安打，被觸身球1次，4次上壘都得分；廖振凱也敲3安，蔡智榆2安打、3打點。

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