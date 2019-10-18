丹麥羽球公開賽》小戴拒絕連敗 8強戰大堀彩

戴資穎直落二擊敗李文珊，2連勝挺進8強。（Badminton Photo提供）

戴資穎下戰將對日本大堀彩。（資料照，Badminton Photo提供）

急拉尾盤 送李文珊直落二

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界球后戴資穎昨在超級750系列丹麥羽球公開賽女單16強戰，僅用了36分鐘就以直落2擊敗加拿大女將李文珊，挺進8強，下一輪將碰上擊敗泰國一姐依瑟儂的日本女將大堀彩。

去年在丹麥站封后的戴資穎，本週面臨保分壓力，昨碰上世界排名第9的李文珊，兩人過去8度對戰，小戴取得6勝2敗優勢，不過前次在日本賽碰頭，小戴苦吞敗仗。

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昨再度過招，戴資穎開賽便取得10：4大幅領先，以21：17先下一城；次局小戴出現回擊出界及掛網等失誤，一度以4：9落後，但她隨後展現強大抗壓性，逐漸把差距縮小，而關鍵時刻李文珊自亂陣腳，頻頻發球失誤，小戴以21：17逆轉拿下。

安洗瑩拍落辛度 下戰瑪琳

其他女單賽事，世界排名19的南韓17歲小將安洗瑩，在16強戰爆冷以21：14、21：17解決世界排名第6的世錦賽金牌辛度，8強戰將強碰西班牙前球后瑪琳。

傷後巔峰不再 李雪芮告退

此外，BWF官網指出，曾奪下2012年倫敦奧運金牌、2面世錦賽銀牌的28歲中國女將李雪芮宣布退役，她曾保有女單最長的30連勝、史上在位最久球后124週等紀錄，但都被戴資穎改寫。

李雪芮曾讓小戴苦吞對戰10連敗，並取得11勝3負的生涯對戰優勢，堪稱小戴天敵，但她在里約奧運受傷，造成左膝十字韌帶斷裂，復出仍找不回巔峰時期的身手，昨宣布退役。

前球后李雪芮（前）曾讓戴資穎（後）吃盡苦頭，昨宣布退役。（資料照，法新社）

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