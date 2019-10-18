丹麥羽球公開賽》對戰一面倒 「天龍」爭4強

周天成直落二晉級8強，將與中國諶龍爭取4強門票。（資料照，法新社）

中國諶龍過去對周天成擁有7勝0敗優勢。（資料照，路透）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界排名第2的台灣一哥周天成，昨在超級750系列丹麥羽球公開賽男單16強戰，以直落2擊敗印尼雷斯塔維托，取得對戰3連勝，順利晉級8強，接下來將和中國奧運金牌諶龍爭奪準決賽門票。

連勝印尼好手 周天成晉8

周天成最近和世界排名26的雷斯塔維托相當有緣，9月先在台北公開賽碰頭，接著南韓公開賽也曾交手，都由小天拿下勝利。

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力求突破的雷斯塔維托，昨奮力和周天成纏鬥，一度掌握優勢，不過小天展現耐心與經驗，在多拍來回後都能拿下分數，並順利超車，以21：17先馳得點。次局周天成打出氣勢，取得10：4大幅領先，對手雖趁小天失誤迎頭趕上，但小天仍頂住壓力，以21：14收下8強門票。

小天對諶龍 吞7連敗

周天成下一戰將碰上世界排名第5的諶龍，兩人過去7度過招，小天還沒贏過，前次交手為去年湯優盃，當時小天大戰3局後敗陣。不過周天成今年已收下3冠軍、1亞軍，狀況絕佳，可望挾著這股氣勢順利開胡。

桃田衛冕路 尚無波瀾

世界球王桃田賢斗昨僅用了33分鐘，就以21：6、21：14輕取印度選手帕拉內斯，連2場以直落二勝出，持續朝衛冕邁進。

日本球王桃田賢斗尋求衛冕，前2戰都以直落二勝出。（法新社）

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