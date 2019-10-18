丹麥羽球公開賽》王程配復仇成功 合寫超級750最佳

王齊麟（前）／程琪雅（後）晉級丹麥賽8強，寫下合拍以來在超級750系列最佳成績。（資料照，中央社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣混雙組合「王程配」王齊麟／程琪雅昨在丹麥公開賽16強戰，僅用了36分鐘就以直落2拍下法國吉爾凱／德兒呂，晉級8強，也是兩人合拍以來在超級750系列的最佳成績。

王齊麟／程琪雅和法國組合曾交手過1次，當時由對手帶走勝利。昨再次狹路相逢，王程配在開賽取得4：0領先，面對對手反撲，兩人成功頂住壓力，以21：14先馳得點。次局雙方戰成3：3平手後，王程配搶下3分，一舉甩開法國組合的糾纏，以21：15拿下勝利。

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王齊麟／程琪雅今年攜手出擊，2月超級300的西班牙羽球大師賽拿下亞軍，為合拍以來的最佳成績，4月的超級300紐西蘭公開賽也曾闖進4強。

王程配今年在另場超級750系列馬來西亞公開賽一輪遊，超級1000印尼賽則因王齊麟腰傷退賽，本週寫下兩人合作以來在750系列的最佳成績。接下來將和第8種子、世界排名11的香港鄧俊文／謝影雪爭奪4強門票，過去雙方未曾過招。

男雙「楊肉盧」逆轉勝

男雙方面，「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯昨對決世界排名25印尼組合納亞卡／尤蘇夫，雙方大戰3局，最終「楊肉盧」以20：22、21：12、21：19上演逆轉秀，收下8強門票。

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