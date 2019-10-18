猿3連霸 笑與淚中完美退場

桃猿封王，開心拋總教練。 （記者林正堃攝）

〔記者羅志朋／台中報導〕台灣大賽Lamigo桃猿昨以20：3大勝中信兄弟，戰績4勝1敗奪隊史第7冠，6年豪取5冠，成為中職史上第4支三連霸球隊，也為球團轉賣日本樂天集團畫下圓滿句點。

球員慶祝封王啤酒浴。（記者廖耀東攝）

6年豪取5座總冠軍

桃猿領隊劉玠廷（左）和副領隊浦韋青賽後開心親嘴。（記者廖耀東攝）

桃猿領隊劉玠廷說，轉賣之前完成三連霸，美好得就像電影情節，希望時間永遠停留在這一刻，接下來球團就要易主，還是有很多捨不得，「大賽前跟選手說有沒有奪冠都已是圓滿結果，三連霸當然是最完美結局。」他也在左外野猿迷前宣布，週日將回到桃園進行封王遊行。

球員慶祝封王啤酒浴。（記者廖耀東攝）

昨桃猿封王戰首局兄弟洋投紐維拉只解決2人次，狂失8分承擔敗投，桃猿單局狂灌9分奠定勝基，第4、6局各添4分，讓比賽勝負無懸念，劉時豪轟滿貫砲獲選單場MVP，尼克斯先發6局失1分拿下勝投。

勝分差17分 台灣大賽紀錄

桃猿打線昨大爆發，單場狂敲5轟、得分20分、勝分差17分都寫下台灣大賽紀錄，5場攻下55分，平均每場11分，團隊打擊率高達3成42，桃猿教頭洪一中說，「今年奪冠關鍵是打擊發揮得很好。」

中信兄弟6年5度征戰台灣大賽都鎩羽而歸，無緣打破「金融魔咒」，過去包括第一金控、誠泰銀行、富邦金控和中信金控旗下的職業棒球隊都不曾奪冠。

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