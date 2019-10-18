台灣大賽》最後一戰抱憾 恰恰啟動教練生涯

兄弟球星彭政閔正式結束球員生涯。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台中報導〕一向在總冠軍賽更能展現「火星恰」本色的中信兄弟彭政閔，年逾不惑的他今年依然不例外，可惜兄弟連續第5次總冠軍賽敗下陣來，彭政閔的生涯最後一場比賽，只能眼睜睜看著Lamigo桃猿在自己主場封王。

中信兄弟彭政閔首打席內野滾地球，遭封殺出局，露出失望表情。（記者廖耀東攝）

賽後球迷高喊「彭政閔」

雖然兄弟輸球，賽後全場1萬9千多名球迷高喊彭政閔的名字。彭政閔表示，最後的比賽當然想要贏球結束，不過，能夠和隊友一起奮戰到最後，都是最珍貴的回憶，也希望他們加強抗壓性，頂住總冠軍賽的壓力，提升奪冠的機會。

彭政閔表示，有了引退賽的經驗，即使是第9局的最後打席，心情也沒有太激動，賽後回到休息室才想到真的要放下球棒、改拿教練棒了，有些感觸開始湧上心頭。

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今年首戰彭政閔在9局上代打擊出追平比數的2分打點安打，但是下半局兄弟被敲再見安打而輸球，彭政閔的首打席似乎就預告了他今年的命運，即使個人表現出色，仍無法力挽狂瀾。

彭政閔第2戰起重返先發打線，連3場安打、連2場雙安，雖然昨天4打數無安打，跨季連9場安打、連20場上壘紀錄中斷，仍改寫多項總冠軍賽生涯紀錄，包括以79支安打和41得分打破和張泰山共同保持的紀錄，並將原本就單獨保持的紀錄推進到20支二壘打、28支長打、123個壘打數，另外5次被故意四壞球也是總冠軍賽紀錄。

寫下多項總冠軍賽紀錄

彭政閔新人球季的2001年就獲選為總冠軍賽優秀球員，生涯4度獲獎是中職紀錄，可惜最後1次總冠軍賽仍未能第1次贏得MVP。

將擔任12強賽打擊教練

結束球員生涯最後一戰後，彭政閔下週將以打擊教練身分，前往世界12強棒球賽台灣隊報到，從國家隊展開教練生涯，明年則預定到國外進修教練工作。

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