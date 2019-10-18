兄弟挺過冰風暴 猿王認證更難纏

兄弟後恰恰時代來臨，新生代接班。（記者林正堃攝）

桃猿昨擊敗中信兄弟，和2017年一樣，同以4勝1敗扳倒黃衫軍奪冠，不過不少桃猿教練和球員都說，今年兄弟比過往更難纏，有許多年輕好手在陣中，未來絕對是常勝軍。

兩年前兄弟爆發「冰風暴事件」，大批主力球員「被放假」，無法打季後挑戰賽和台灣大賽。猶記得當年大賽開打前夕，領隊劉志威還在屏東中信公益園區召開記者會，針對周刊報導桃色糾紛和不滿外籍教練調度遭冷凍做回應，全隊籠罩低氣壓。

當年台灣大賽開打桃猿先取得1勝優勢，以年輕球員應戰的兄弟首戰贏球扳平，隨後兩戰桃猿依序以14：5、19：3輕鬆料理兄弟，最終戰王溢正先發好投奪勝封王，兄弟幾無招架之力，象猿完全是不同檔次球隊。

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2017年台灣大賽結束後，兄弟宣布釋出或不續約陳鴻文、蔣智賢、張正偉、鄭達鴻、林煜清和林克謙等主將，正式進入換血階段，票房人氣直線下滑，歷經3個半季戰績陣痛期，今年下半季勝率達6成，取得台灣大賽門票。

本季象猿爭霸前，不少專家球評看好兄弟能扳倒桃猿，無奈三洋投紐維拉、萊福力、赫猛接連被打爆，合計防禦率高達11.81，加上不少細節沒做好，無緣在彭政閔引退年奪冠。不過，黃衫軍球風和團隊氛圍煥然一新，不可同日而語，在「後恰恰時代」絕對有機會力拚總冠軍。（記者羅志朋）

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