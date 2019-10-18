亞錦賽》大聯盟連線今解禁 打韓試刀

張育成昨幫台灣大賽開球。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕亞洲棒球錦標賽4強複賽今開打，分組第2的台灣隊晚間6點半出戰南韓，由富邦悍將陳仕朋扛先發，而張育成和林子偉的出賽限定也將「完全解禁」，今起3戰可望挹注穩定火力。

林子偉（資料照）

亞錦賽採超級循環賽制，將帶入預賽同組對戰成績，台灣因預賽0：2輸日本，和南韓帶1敗晉級複賽，中國攜手日本帶1勝晉級，台灣2場複賽皆安排在晚上6點半的洲際球場，今晚台韓，明晚上演「兩岸大戰」。

南韓以培養未來之星為目標，全隊組成為大學生和4名U18國手，實力不如過往，在預賽以3：4爆冷輸中國。陳仕朋今年在中職投出生涯新高11勝，防禦率3.48排聯盟第3、本土投手第1，今天將是2015年LLB世界青棒賽以來、首披台灣戰袍站上投手丘。

請繼續往下閱讀...

擔任台灣隊中心打線的林子偉和張育成，因許久沒比賽，加上限定對中日韓出賽，預賽對日本合計8打數1安打，不過今起台灣的對手剩中日韓，2名大聯盟球星將可穩定出場，隨著找回比賽感覺，可望於決賽展示砲火。

台灣隊預賽共有楊振裕、陳偉志、林瀚、蕭帛庭等4名業餘打者開轟。其中，第三度參加亞錦賽的陳偉志手感最火燙，不僅對日本敲雙安，3戰打擊率6成66，推估是和大聯盟雙星連線的主要打者。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法