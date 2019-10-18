樂天第一指名 小深田在台收大禮

樂天第一指名給了效力大阪燃氣的小深田，讓他在台中福華大飯店裡又驚又喜。（取自推特）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本職棒選秀會昨盛大展開，羅德和養樂多神抽2大高中怪物佐佐木朗希、奧川恭伸備受關注外，在台灣打亞錦賽的社會人投打岡野祐一郎、小深田大翔也獲指名，一圓職棒夢，在台中福華大飯店裡又驚又喜。

日職選秀首輪採12隊共同指名方式，重複指名以抽籤決定。今年U18日本隊有3人獲至少2隊青睞，分別是4隊指名的163公里火球男佐佐木；3隊指名的甲子園亞軍投手奧川、高校第一重砲手石川昂彌，依序由羅德、養樂多和中日強運抽中交涉權。

首輪沒選中佐佐木的樂天，第二次第一指名給了效力大阪燃氣的小深田，成功帶走這位50公尺5秒9的快腿內野手。在台灣的小深田驚喜表示，「沒想到會是第一指名！有這麼高的評價，感覺無比光榮，希望第一年能拿到新人王。」

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小深田在15日預賽對台灣扛二棒游擊，4打數1安打1保送。樂天新監督三木肇表示，「他有速度、打擊有耐性、且守備堅實，是名即戰力球員，希望讓他跟隊內球員競爭。」小深田若順利加盟，明年有望跟宋家豪當隊友。

此外，日本隊的強投岡野祐一郎也獲中日龍第三指名，二度叩關選秀終於圓職棒夢。他在預賽先發對上香港，投3局沒被敲安打，全部出局數都以三振拿下，極有可能是日本隊決賽會推派的第一強投。

日本隊昨天中午出戰斯里蘭卡，球賽結束後，小深田和岡野在下榻的飯店用電腦緊盯選秀會轉播，不少隊友也陪他們觀看，一同在台灣留下美好回憶。

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