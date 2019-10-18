田中今扛第4戰 洋基牛棚獲喘息

田中將大（資料照，法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕一場傾盆大雨或將影響美聯冠軍賽局勢？洋基、太空人第4戰延至今早8點開打，若有必要將在紐約和休士頓兩地4天4戰，考驗兩隊牛棚調度，特別是洋基，先發投手能否多吃局數將決定球隊命運。

洋基原定昨日採取牛棚車輪戰，受惠暴雨，今明第4、5戰改以田中將大和派克斯頓先發，總教練布恩坦言，「我們需要先發多投幾局，田中首戰投得很出色，也吃了6局。如果要晉級，這2天會很需要他和派克斯頓的吃局數能力。」

對洋基牛棚而言，「背靠背」出賽對中繼影響不大，三大投手坎利、奧塔維諾和布里頓本季連續出賽防禦率都在3以下，唯獨終結者查普曼為偏高的4.50，且近4個月來僅1次投超過1局。布恩坦言，若有必要，考慮讓中繼連續出賽3天、甚至4天。

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太空人系列賽2：1領先，葛蘭基、韋蘭德將主投第4、5戰，只要其一能奪勝聽牌，即便洋基逼至第6戰，太空人依然可在3：2領先的情況推出牛棚車輪戰，為「終極大魔王」柯爾賺取1天休息日，以「滿血」之姿在第7戰化作最後一道防線。

即便太空人面臨和洋基相同的牛棚課題，由於前3戰先發都吃滿至少6局，牛棚僅投9.1局，比洋基少了6局，更只有普瑞斯利和詹姆斯等2中繼曾經連續出賽，若牛棚使用率增加，穩定度可能會比洋基更好。

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