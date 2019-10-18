AD傷癒回歸 聯手詹皇宰勇士

A.戴維斯（右）昨首度在主場亮相，聯手詹姆斯（左）大勝勇士。 （法新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕湖人明星中鋒A.戴維斯拇指傷勢無礙，昨首度在史戴波中心主場亮相，全場觀眾熱烈歡呼，迎接重量級球星降臨。A.戴維斯受到鼓舞，繳出8分、10籃板和8助攻的全方位成績單，終場湖人126：93大勝勇士，熱身賽3勝2敗，但全部勝場都來自勇士。

詹皇改打後衛更流暢

A.戴維斯日前在中國賽挫傷拇指，原本預計要休養2週，但復原進度超前，昨上陣27分鐘，證明已健康無虞。他表示，「已迫不及待新球季的來臨，湖人全隊才華洋溢，這是我第一次上半場只得5分，球隊卻領先超過25分。」

湖人總教練沃格爾在季前訓練營曾透露，會改變詹姆斯的角色定位，A.戴維斯加盟後，詹姆斯將由前鋒改打後衛；此役擔任組織的工作，送出全場最多的11次助攻，外加9投6中，進帳18分。詹姆斯表示，「A.戴維斯的加盟，讓我們鋒線群更完整，我不用一人扛起進攻重任，而是幫助球隊打得更流暢。」

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湖人攻勢行雲流水，此役團隊命中率高達59.8%，且灌進15顆三分球，尤其助攻數33：10大幅領先勇士，成為獲勝主因。總教練沃格爾認為，「湖人還在磨合階段，我們試著找出最佳組合，讓詹姆斯和A.戴維斯的搭配更順暢，同時減輕兩人的負擔。」

過去5年都稱霸西部的勇士，今夏走了杜蘭特，K.湯普森又因傷缺陣，戰力重整。昨柯瑞休兵，全隊僅靠新加盟的D.羅素苦撐，他攻下全場最高23分，但隊友僅有D.李伊和D.格林得分上雙，同時團隊出現18次失誤，比湖人多出15次。

主帥柯爾認為，「我們必須利用熱身賽，盡快找出問題；傷兵和陣容改變，勢必要經過一段陣痛期。」美媒分析，勇士新球季將面臨嚴峻考驗，勝場數恐比上季少10場以上。

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