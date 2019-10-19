丹麥羽球公開賽》戴資穎晉4強 下戰對陳雨菲

戴資穎挺進4強，今將面對中國一姐陳雨菲。（資料照，Badminton Photo提供）

世界排名20的我國男雙組合盧敬堯（右）／楊博涵（左），擊敗世界第3的中國組合，晉級4強。（資料照，中央社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名20的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，昨在超級750系列丹麥公開賽上演精采逆轉秀，以17：21、21：14、21：14逆轉高居世界排名第3的中國對手李俊慧／劉雨辰，扳倒中國長城勇闖4強。

扳倒世界第3 「楊肉盧」逆轉勝

台灣碩果僅存的男雙組合盧敬堯／楊博涵，雖賽前對戰中國組合以1勝6負居下風，但昨在失掉首局後，次局表現回穩，以7分差勝出；決勝局的臨場發揮更勝一籌，一路保持領先，大戰3局脫穎而出。

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盧敬堯／楊博涵本季最佳成績為1月在超級300系列泰國大師賽的亞軍，這次在更高層級的丹麥賽表現令人刮目相看，首輪扳倒世界排名第8的丹麥最強男雙阿斯特魯普／拉斯姆森，如今又力退中國強敵，今盼能延續氣勢，力拚決賽門票。

女單方面，世界球后戴資穎以21：16、21：12擊敗日本正妹大崛彩，保持對戰7連勝完美紀錄，距離衛冕只差2勝，今將中國陳雨菲爭奪決賽資格。

至於西班牙名將瑪琳碰上前役擊敗辛度的安洗瑩險些翻船，昨苦戰80分鐘才以18：21、21：19、21：18逆轉奪勝，終結17歲南韓天才少女的驚奇之旅。

世界排名第4的日本好手奧原希望則以21：17、21：8輕取美國華裔女將張蓓雯，她將與瑪琳在4強碰頭，雙方13度交鋒，瑪琳以7勝6負占上風。

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