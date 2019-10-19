桃園全運會》奧運好手齊聚 鄭兆村今燃聖火

桃園全運會今開幕，標槍好手鄭兆村將擔任火炬手，點燃本屆聖火。（資料照，記者林正堃攝）

甫在體操世錦賽奪下鞍馬銀牌的李智凱也將出賽。（資料照，記者陳志曲攝）

舉重世錦賽冠軍郭婞淳將代表台東縣爭取金牌。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕108年全國運動會開幕典禮今於桃園市立體育館登場，總統蔡英文和行政院長蘇貞昌都將出席，已取得2020年東京奧運門票的田徑標槍好手鄭兆村將擔任聖火火炬手，替本屆賽事揭開序幕。

李智凱、郭婞淳搶金

兩年一度的全運會是國內最大型綜合體育賽事，也是各縣市爭奪榮耀的最高舞台。其中，包含「舉重天后」郭婞淳、空手道「小清新」文姿云和體操李智凱等國內頂尖好手都將參賽，盼為所屬縣市增添金牌。

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桃園暌違20年再度主辦全運會，今開幕式將主打音樂饗宴，並以「築夢桃園」為主題，利用舞台劇呈現國內運動員勇於追夢、永不放棄的精神。此外，選手之夜眾星雲集，包括藝人謝金燕和Matzka等人，都會到場獻唱。

地主隊拚獎牌榜前3

上屆全運會，台北市席捲70金、57銀、71銅，粉碎高雄市4連霸美夢；今年台北市仍舊有望連霸，但桃園市挾著地主優勢，加上李智凱、鄭兆村和田家榛等已取得奧運門票的國手都將參賽，有機會衝進獎牌榜前3名。

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