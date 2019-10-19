女子世界盃桌球賽》陳思羽連3年晉16 今戰世錦賽冠軍

陳思羽世界盃連3年晉級16強。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2019女子世界盃桌球賽昨於四川成都開打，台灣女將陳思羽在小組賽取得1勝1負，名列分組第二，連續3年闖進16強。今將迎戰今年世錦賽冠軍、中國名將劉詩雯；尋求連4屆奪牌的台灣一姐鄭怡靜，首輪則遭遇南韓宿敵田志希。

世界排名23的陳思羽，小組賽首戰以1：4不敵世界排名21的德國好手索爾佳，但隨後重振旗鼓，4：1解決直板長顆打法的46歲澳洲老將洪劍芳，搭上16強列車。世界排名第5的劉詩雯，曾4度摘下世界盃后冠，陳思羽過去3度和她交手還沒贏過，最近一次在去年日本公開賽16強以1：4敗北。

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世界排名第10的鄭怡靜，在世界盃一向順手，2016年在中國選手缺陣下，一路殺進決賽才敗給日本女將平野美宇，摘下銀牌，締造台灣選手在這項大賽最佳成績。接下來兩年，鄭怡靜也先後在季軍戰力退平野美宇、石川佳純，寫下連續3年世界盃奪牌的紀錄。

不過，鄭怡靜今年奪牌之路充滿挑戰，她首輪將遭遇世界排名20的田志希，兩人生涯交戰紀錄，鄭怡靜以5勝7負居下風，最近3年六度過招，她也只在去年南韓公開賽贏過一次。鄭怡靜若順利闖過頭關，8強或將對上劉詩雯，在對戰紀錄上更以0勝7負吃足苦頭。

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