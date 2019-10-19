台灣裙襬搖搖焦點球星》拚年度最佳 球后高真榮瞄準LPGA第5冠

球后高真榮將在台灣挑戰LPGA本季第5冠。（資料照，今日美國）

2019台灣裙襬搖搖LPGA將於10月31日在林口美麗華球場點燃戰火，今年聚集包含5大賽冠軍及9名世界前10的好手，台灣由一姐徐薇淩領軍，力抗現任球后高真榮等國外頂尖名將，本報在開賽前，為讀者介紹本屆重點球星。

記者粘藐云／專題報導

去年拿下LPGA最佳新人的南韓女將高真榮，今年4月奪下全日空錦標賽冠軍後，一舉登上球后寶座，今年她已奪下5冠且包含兩場大賽冠軍，制霸高壇。

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24歲的高真榮去年展開LPGA生涯，並榮膺最佳新人，值得一提的是，自2015年起，LPGA最佳新人都由南韓選手拿下，前3年分別是朴城炫、朴仁妃及金世英。而高真榮在菜鳥年表現也相當出色，去年2月澳洲公開賽隨即摘下冠軍，且共有13場比賽打進前10名。

狀況火燙 連114洞無柏忌

今年高真榮表現更亮眼，她在LPGA拿下全日空及愛維養錦標賽兩場大賽冠軍，另在創辦者盃及加拿大公開賽封后，並締造連續114洞沒有柏忌，寫下LPGA史上最長紀錄。她表示，能締造紀錄是很酷的事，她會朝著115洞無柏忌的紀錄邁進。

回到亞洲賽場，高真榮維持高檔手感，本月在韓巡真露錦標賽奪冠，下站將參與台灣裙襬搖搖LPGA錦標賽，她說：「這兩週在南韓比賽，讓我獲得滿滿正能量，接下來暫時不會參與韓巡賽，要更專注於LPGA賽事。」

此外，高真榮今年在LPGA已奪4冠，僅差1冠就可成為繼2016年泰國女將艾莉雅後，首位單季在LPGA拿下5勝的球員，朝年度最佳球員獎邁進。

去年高真榮在裙襬搖搖台灣錦標賽並列第8，今年挾著球后氣勢，盼在台灣球迷面前再創佳績。

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