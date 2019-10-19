MLB》神之子也擋不住 太空人3勝聽牌

太空人以8：3擊敗洋基，取得3勝1敗聽牌優勢，太空人隊員歡欣鼓舞，情不自禁地跳躍吼叫。（今日美國）

〔記者羅志朋／綜合報導〕季後賽表現一向神勇的田中將大，昨美聯冠軍戰先發踢到鐵板，投5局失4分承擔敗投，太空人以8：3擊敗洋基，取得3勝1敗聽牌優勢，今天早上7點兩隊再戰，太空人推出王牌韋蘭德先發，贏球即晉級世界大賽，對手是以逸待勞的國民。

田中將大黯然走下投手丘，一臉懊惱。（法新社）

田中將大

5局失4分承擔敗投

韋蘭德美聯分區系列賽曾對光芒先發7局無失分，賽後光芒教頭凱許發明新詞彙：「我們被韋蘭德了！」太空人教頭辛奇表示，很高興美聯冠軍戰第五戰先發交給韋蘭德，希望他能領軍贏球，帶領球隊前進世界大賽。

昨役洋基首局先馳得點，3局上史普林格從田中將大手中轟出3分砲，6局上柯瑞亞再敲3分砲，其中1分記在田中將大帳上，洋基反撲無力落敗，團隊守備還出現4次失誤，攻守失序，史普林格生涯季後賽敲13轟創隊史新高紀錄。

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史普林格和柯瑞亞今年季後賽表現低迷，昨賽前兩人打擊率都不到2成，先後開砲甩低潮。柯瑞亞本季因傷只出賽75場，他說，「今年對我來說是困難的一年，經歷很多，現在我來到這裡，希望季後賽能為球隊做出貢獻。」

洋基先馳得點

變盤被狠酸

田中將大昨賽前生涯季後賽先發7場，防禦率僅1.32高居史上第三，但卻未能率隊扳倒太空人，他坦言，挨轟那球是失投的指叉球。

根據歷史數據顯示，大聯盟史上7戰4勝制季後賽，取得3勝1敗聽牌優勢的球隊，最終贏得系列賽機率高達8成5，太空人佔優勢；美媒則狠批洋基表現實在糟糕。

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